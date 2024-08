UNIFAL de Varginha, Alfenas e Poços recebem palestra sobre combate ao assédio moral e sexual

A Coordenadoria de Capacitação e Avaliação da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas informa que estão abertas as inscrições para a palestra “Combate e enfrentamento ao assédio moral e sexual na UNIFAL-MG”. O evento, que integra o Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2024 da instituição, será realizado presencialmente em todos os campi da Universidade.

A palestra tem como objetivo promover a conscientização dos servidores e colaboradores sobre o tema, além de divulgar os meios mais adequados de prevenção, conforme determinado pela Lei nº 14.457/2022. O evento busca esclarecer dúvidas sobre assédio, um tema ainda muito presente no ambiente de trabalho, mas pouco discutido de forma preventiva.

A palestra terá duração de 6 horas, das 9h às 11h e das 13h às 17h e será realizada em datas específicas para cada campus:

Varginha: 03 de setembro de 2024

Alfenas (Sede): 04 de setembro de 2024

Alfenas (Unidade Educacional II): 05 de setembro de 2024

Poços de Caldas: 06 de setembro de 2024

Inscrições

As inscrições também variam de acordo com o campus, confira:

Varginha: de 19 a 31/08/2024

Alfenas (Sede): de 19/08 a 02/09/2024

Alfenas (UE II): de 19/08 a 03/09/2024

Poços de Caldas: de 19/08 a 04/09/2024

Servidores da UNIFAL-MG devem se inscrever através do Sistema Gestão de Pessoas. Já os interessados externos podem se inscrever através do formulário disponível neste link.

O evento é destinado a servidores, colaboradores terceirizados e comunidade interessada no tema. As inscrições serão analisadas pela Coordenadoria de Capacitação e Avaliação, com prioridade para servidores docentes e técnicos-administrativos da UNIFAL-MG, seguidos por servidores colaboradores da UNIFAL-MG e, por fim, interessados no tema, sujeito à disponibilidade de vagas.

O local exato do evento será informado por e-mail aos inscritos aprovados. Vale lembrar que, para docentes, o curso é válido para registro de carga horária junto ao PRODOC, na Dimensão I.

Fonte: UNIFAL-MG