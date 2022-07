Unidades de Educação Infantil de Varginha recebem acervo literário

Entrega simbólica aconteceu na última semana no CEMEI Ângela Aparecida Moreira.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura Municipal de Varginha, através da Secretaria Municipal Educação (SEDUC), fez a entrega de um acervo literário às suas unidades de Educação Infantil na última sexta-feira (1°).

A entrega simbólica foi no CEMEI Ângela Aparecida Moreira e contou com a presença do prefeito Vérdi Lúcio Melo, do vice-prefeito Leonardo Ciacci, da Secretária Municipal de Educação Juliana de Paula Mendonça, das Coordenadoras Pedagógicas de Educação Infantil, Erika Apª. Trombini de Souza e Nereida Ivone de Paiva Teixeira Alvarenga Teixeira e das gestoras das unidades de Educação Infantil.

O momento foi agraciado pela peça teatral do clássico infantil “Chapeuzinho Vermelho”, encenada pelas crianças do maternal III, do CEMEI Ângela Aparecida Moreira, sob a condução da educadora Sandra Lopes.

O acervo entregue é composto de 300 obras literárias e contempla todas as etapas da Educação Infantil, atendendo ao público das crianças de 0 a 5 anos.

Os projetos literários que objetivam as contribuições da literatura para o desenvolvimento da criança serão ainda mais enriquecidos com a diversidade e magnitude deste acervo.

A Secretária Municipal de Educação, Juliana de Paula Mendonça, ressalta: “é através da contação de histórias que as crianças desenvolvem sua linguagem, ampliam o seu vocabulário, brincam com o campo da imaginação, possibilitando a sua inserção no mundo da leitura e da escrita. A literatura infantil proporciona um momento lúdico e apresenta temas atuais importantes, permitindo que as crianças trabalhem também os seus próprios sentimentos.”

O prefeito Vérdi Melo parabenizou a gestão da Seduc por mais essa iniciativa a favor da educação na Rede Municipal. Ele Ficou encantado com o acervo literário que vai atender as crianças e adolescentes.

“Nossas crianças agora vão aprender brincando, com um Acervo literário lúdico que vai fazer a diferença nas nossas escolas”, disse o prefeito Vérdi Melo.