Unidade do Unis no Via Café Shopping recebe Coletivo Preta In Foco para um bate-papo sobre potência negra e empoderamento feminino

Foto: Grupo Unis

No último sábado (29/07) a Unidade Avançada do Unis no Via Café Shopping Center, recebeu o Coletivo Preta In Foco, para um evento voltado a se aprofundar em temáticas ligadas à potência negra e ao empoderamento feminino.

Realizado com apoio do Grupo Unis, através dos Núcleos de Diversidade e Pós-Graduação, o evento reuniu profissionais de áreas diversas para trocar experiências e vivências com os presentes em um formato aberto de bate-papo.

A advogada Marina Cezario se aprofundou na temática do direito das mulheres, enquanto a psicóloga Elaine Simeão trouxe uma fala sobre a solidão da mulher preta e a Líder de Diversidade do Unis, Nathália Marques, explorou o tema da mulher preta no mercado de trabalho.

Sobre o Coletivo Preta In Foco

O Preta In Foco, surgiu em meados de 2018 com o objetivo de empoderar, instigar o autocuidado e exaltar a força feminina na luta contra o racismo e o machismo, se tornando instrumento de luta social buscando diminuir a desigualdade racial e de gênero.

Com o passar dos anos, o Preta In Foco se tornou mais que um coletivo de mulheres, se tornou um movimento. Movimento que não só trata de assuntos relacionados à mulher negra, mas que acolhe e compartilha vivências e dores. Um lugar que tem por finalidade fazer com que a mulher não se sinta só e se permita ser quem quiser ser.

Fonte: Grupo Unis