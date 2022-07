Unidade de Pronto Atendimento completa 10 anos em Varginha

Neste período foram realizados mais de 1,3 milhão de atendimentos.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Para marcar os 10 anos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Varginha, um culto ecumênico foi realizado no início da manhã desta quinta-feira (30) e se repetirá nesta sexta-feira (1°). O aniversário foi no último dia 26.

Os números impressionam: foram 1.368.277 atendimentos desde a inauguração em 26 de junho do ano de 2012 até o dia 28 de junho deste ano, uma média de 442 pessoas atendidas por dia e consequentemente 13.142 pacientes por mês.

A UPA de Varginha é classificada como Porte III, responsável pela demanda espontânea também da população da região com 251.499 habitantes, tendo como municípios de abrangência Boa Esperança, Cordislândia, Elói Mendes, Monsenhor Paulo, Santana da Vargem, São Gonçalo do Sapucaí, Varginha.

Atendemos esses municípios de abrangências, conforme Portaria específica e também atendemos pacientes de outros municípios, que a UPA não é referência”, explica o secretário municipal de Saúde, Armando Fortunato Filho. O secretário municipal de Varginha ressalta que 20% dos atendimentos da UPA são de pacientes de fora.

“A gente tem feito um trabalho com os secretários municipais da região para aliviar a sobrecarga do atendimento na UPA de Varginha e também estamos fortalecendo as nossas UBS´s e PSF´s para que a população varginhense seja atendida nos bairros com o mesmo objetivo de desafogar a Unidade de Pronto-Atendimento”, esclarece Dr. Armando.

Para comportar essa demanda, a UPA possui 270 colaboradores e tem salas de estabilização (4), Observação Adulto (12), Observação Pediátrica (5), Isolamento Adulto (1) e Isolamento Pediátrico (1). Os atendimentos são de Clínica Médica, Clínica Pediátrica, Clínica Cirúrgica, Exames Laboratoriais, Exames de Raios-X e Farmácia Interna.

“A UPA 24h é um estabelecimento de saúde de complexidade intermediária, articulado com a Atenção Básica, o Serviço de Atendimento Móvel – SAMU 192, a Atenção Domiciliar e a Atenção Hospitalar, com o propósito de possibilitar o melhor funcionamento aos pacientes”, afirma o prefeito Vérdi Melo.

“A unidade de Varginha é referência nacional no atendimento de urgência e emergência”, ressalta a diretora da UPA, Pamela Pereira Cândido. Ela revela que “é muito honroso fazer parte dessa equipe que trabalha incansavelmente de forma humanizada e agradece todos que escrevem essa história, assim como a Prefeitura de Varginha que dá todo suporte, pois se não fosse esse apoio essa excelência de serviço não poderia ser prestada”.

Ela afirma que “não podemos esquecer da importância que essa unidade teve e tem na pandemia da Covid-19 e os números dos atendimentos comprovam o quanto a UPA é importante para o município e para a região”.

Por fim, a diretora agradece a Deus “que nos ajuda nos desafios diários, mas também nos dá muitas conquistas”.