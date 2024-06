Últimos dias para o processo seletivo para o Curso Técnico em Cafeicultura, em Varginha

Curso é gratuito, tem duração de 2 anos e meio, sendo 80% das aulas presenciais e 20% a distância, proporcionando uma formação completa e de alta qualidade para quem deseja se especializar na área.

Foto: Sistema Faemg Senar

Últimos dias para as inscrições no processo seletivo do Curso Técnico em Cafeicultura, oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) no polo de Varginha, no Centro de Excelência em Cafeicultura.

O curso é gratuito, tem duração de dois anos e meio, sendo 80% das aulas presenciais e 20% a distância, proporcionando uma formação completa e de alta qualidade para quem deseja se especializar na área.

As aulas oferecem uma formação completa, abordando desde o cultivo e manejo do café até técnicas de processamento e comercialização. Com um mercado cada vez mais competitivo, a capacitação técnica se torna um diferencial importante para quem busca se destacar na produção de café.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site oficial (https://etec.senar.org.br/curso/curso-tecnico-em-cafeicultura/) e seguir as instruções.

Não perca essa oportunidade de impulsionar sua carreira e se tornar um especialista na cultura do café. Garanta sua inscrição e esteja preparado para contribuir com um dos setores mais importantes da economia brasileira.

Para mais informações, baixe o edital: https://drive.google.com/file/d/1Z9AuAfM9DNcrq-vDw8CRKdZz5Rzg2QNi/view

Fonte: Sistema Faemg