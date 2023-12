Último Concerto do Ano em Varginha acontece hoje no Theatro Capitólio

22 de dezembro de 2023, sexta-feira, às 19h30 horas da noite, no Theatro Municipal Capitólio

A Orquestra Filarmônica de Varginha tem o prazer de anunciar seu Décimo Concerto! A orquestra, uma iniciativa da NPOSUL e C3Cultura, com o apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, trará uma retrospectiva das peças que marcaram ao longo do ano, proporcionando uma experiência memorável aos amantes da música clássica. Sua presença é essencial para tornar este momento ainda mais grandioso!

Programa:

– Mourão, de César Guerra-Peixe;

– Quatro Momentos No. 3, de Ernani Aguiar;

– Bachianas Brasileiras No. 4, de Heitor Villa-Lobos;

– Miniatura Pernambucana, de Betholven Cunha;

– Serenata, de Alberto Nepomuceno;

– Valsa da Amizade, de Jonas Hocherman Correa e arranjo de Guillermo Copello;

– O Trenzinho do Caipira, de Heitor Villa-Lobos em arranjo de Thiago Faria.

Data, Horário e Local:

O Décimo Concerto da Orquestra Filarmônica de Varginha acontecerá no dia 22 de dezembro de 2023, sexta-feira, às 19h30 horas da noite, no Theatro Municipal Capitólio, situado em Varginha, Minas Gerais.

Ingressos e Apoio Cultural:

Os ingressos para o Décimo Concerto estão disponíveis gratuitamente através do link: https://buytickets.at/ofvga/1096527. Aconselhamos que assegurem seus ingressos o mais breve possível, uma vez que a procura está mais intensa do que nunca, especialmente por se tratar da última apresentação.

A realização deste evento especial só foi possível graças ao apoio de nossos patrocinadores APROVAR AGROPECUÁRIA, MGM PORTAS JANELAS E FECHADURAS, MICROPIC Internet, Modesto Distribuidora, Thibabem, PWMel Distribuidora, ClubSul Distribuidora e Diretriz Informática, Auto Posto João Urbano, bem como o apoio cultural do Porto Seco Sul de Minas, Via Garden Hotel, ONCOMINAS, SIMPLES Contabilidade, Innovar Contabilidade, PRH Contabilidade, Sabor de Minas, Bem Saudável e Água Doce Cachaçaria. Da mesma forma, contamos com o apoio Institucional da Prefeitura Municipal de Varginha e Fundação Cultural de Varginha, que foram peças fundamentais para a realização deste evento.

