UAI Varginha incorpora novos serviços de trânsito

Unidade passa a oferecer mais 21 serviços de veículos; atendimentos devem ser agendados nos canais oficiais do Governo de Minas

A partir desta quinta-feira (17/8), a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Varginha, coordenada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), do Governo de Minas, passa a realizar 21 novos serviços de trânsito referentes a veículos. Os serviços que, anteriormente, eram prestados pela Ciretran do município, passam a ser prestados exclusivamente na unidade, localizada à rua Humberto Pizzo, 999, bairro Jardim Canaã (Via Café Garden Shopping).

A UAI Varginha já atendia os serviços de primeiro emplacamento (veículo zero) e de emissão de alvará de veículo apreendido, desde o ano passado.

Confira os novos serviços:

• Alteração de dados do veículo

• Alteração de endereço do veículo dentro do município

• Autorização para regravação do número do chassi

• Autorização para remarcação do número do motor

• Baixa de comunicação de venda

• Baixa de impedimento para veículo

• Baixa de veículo

• Cancelamento do registro de intenção de venda

• Certidão positiva de veículo, conclusão do processo de estampagem

• Consultar motivo: veículo não licenciado

• 2ª via CRV

• Emissão alvará veículo apreendido

• Emissão CRLV-e

• 1º emplacamento (veículo zero)

• Entrega certidão de baixa de veículo

• Entrega pré-autorização laudo inmetro

• Inclusão de comunicado de venda

• Inclusão de impedimento para veículos

• Inclusão de autorização para laudo Inmetro

• Print dos dados de veículo

• Transferência de propriedade de veículo

Agendamento

Os atendimentos são realizados na UAI apenas com agendamento prévio, feito gratuitamente nos canais oficiais do Governo de Minas – Portal MG, terminais de autoatendimentos, aplicativo MG App, ou clicando neste link. Diversos serviços também são oferecidos em formato digital nesses canais, não sendo necessário comparecer presencialmente à unidade.

