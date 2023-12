Turma de Ciência da Computação do Unis discute sobre a relação humano-máquina com o Psicólogo Russo Patrakov

“A relação humano-humano, além de mais intensa, cria no cérebro uma percepção muito mais profunda da realidade.”

Foto: Grupo Unis

Na última quinta-feira (23/11), os alunos de Ciência da Computação do Unis interagiram com o Psicólogo russo, especializado na área cognitiva e social, pesquisador dos fatores humanos e sociais da inovação, internet e ambientes digitais, Chefe do Laboratório e Professor Associado do Departamento de Inovação da Universidade Federal dos Urais, Prof. Eduard Patrakov.

“Patrakov nos proporcionou um ambiente muito legal. Segundo ele, os profissionais de tecnologia têm uma relação profissional com o computador, com o meio digital, mas outras pessoas, incluindo crianças e outros profissionais, acabam criando uma relação muito próxima e transferem a vivência social das relações humanas para o humano-máquina e não conseguem ter a mesma eficiência. Ele falou que crianças de 3 a 4 anos, que convivem fora das telas, conseguem ter 10 expressões de emoção, enquanto que as que convivem com elas desde cedo, têm de 3 a 5 expressões emocionais, ou seja, a relação humano-humano, além de mais intensa, cria no cérebro uma percepção muito mais profunda da realidade. Outro assunto abordado foi o Burnout. Vivemos um momento complicado, em que muitos desenvolvedores sofrem com problemas mentais, acontece com frequência. É importante entender este momento e quando ele vai acontecer para que se possa fazer algo antes, evitando a estafa mental”, disse Alberane Lúcio, coordenador dos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Grupo Unis.

Fonte: Grupo Unis