Turismo de experiências é tema de palestra em Varginha e Três Pontas

Evento promovido pelo Sebrae Minas será realizado dias 31 de julho e 1º de agosto em Varginha e Três Pontas

Foto: Agência Sebrae

Com o objetivo de fortalecer a Rota Turística dos Cafés do Sul de Minas, será promovida a palestra “Turismo de experiência: despertando os sentidos através dos sabores e fazeres”, nos municípios de Varginha e Três Pontas, nos dias 31 de julho e 1º de agosto. A atividade, promovida pelo Sebrae Minas, é gratuita. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3690-5100.

A Rota foi lançada em novembro de 2023 pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e as Instâncias de Governança Regionais (IGRs) e tem o propósito de estimular o turismo rural e de experiência da região, que é reconhecida mundialmente pela alta qualidade dos cafés. Reunindo os atores da cadeia cafeeira de seis municípios sul-mineiros – Varginha, Três Pontas, Cambuquira, São Lourenço, Baependi, Caxambu, Carmo de Minas e Cruzília –, a palestra abordará a história, a cultura e o regionalismo que tornam o destino promissor e competitivo.

De acordo com o analista do Sebrae Minas Francisco Correa, a ação vai incentivar um mergulho ao universo do café sul-mineiro, que irá propor aos visitantes experiências sensoriais e degustativas que valorizem o produto do pé até à xícara. “A ideia é que possamos criar roteiros e vivências diversas, em que o turista será convidado a conhecer todo o processo de produção do café, sentir os aromas e degustar diversas variedades, enquanto harmoniza a bebida com quitandas da região, como bolos, broas, pães de queijo e geleias. Aliado a isso, ele também terá a oportunidade de conhecer a cultura, a história e as belezas naturais que o Sul de Minas oferece”, diz.

Fonte: Luciana Trindade / Sebrae Minas