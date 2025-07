Troca de Ingressos para a Feira da Paz 2025 será de 25 a 27 de julho

A retirada será realizada nos dias 25, 26 e 27 de julho, das 9h às 18h, na Praça José de Rezende Paiva

Foto: Prefeitura de Varginha

A tradicional Feira da Paz de Varginha já tem data marcada e, como em edições anteriores, o acesso será mediante a troca solidária de alimentos por ingressos. A retirada será realizada nos dias 25, 26 e 27 de julho (sexta, sábado e domingo), das 9h às 18h, na Praça José de Rezende Paiva — a conhecida Praça do ET, no centro da cidade.

Para garantir a entrada, é necessário doar 2 kg de alimentos não perecíveis, exceto leite, sal e fubá. Cada CPF dará direito a apenas 1 ingresso, e menores de idade só poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Feira da Paz 2025 acontecerá de 1 a 3 de agosto

A Feira da Paz 2025 será realizada no Centro de Eventos Mauro Brito, com uma programação musical que promete agitar os três dias de festa.

Confira as atrações confirmadas:

Sexta-feira – 1º de Agosto

DJ Ney Martins

Wesley Karvalho & Banda

Raça Negra

Sábado – 2 de Agosto

DJ Garrydo

Bruno Melo & Banda

Edson & Hudson

Domingo – 3 de Agosto

Banda Evil Zé

Clayton & Romário

Fonte: Prefeitura de Varginha