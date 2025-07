Troca de Ingresso da Feira da Paz se estende até quinta-feira

A troca foi estendida e segue nos dias 28, 29, 30 e 31 de julho, das 9h às 18h, no Memorial do ET

Foto: Prefeitura de Varginha

A tradicional Feira da Paz de Varginha já tem data marcada e, como em edições anteriores, o acesso ao evento será garantido mediante troca solidária de alimentos não perecíveis por ingressos. A boa notícia é que a troca foi estendida e segue nos dias 28, 29, 30 e 31 de julho, das 9h às 18h, no Memorial do ET (Rua Maria Paiva Pinto, 105 – Vila Paiva, Varginha/MG).

Para garantir o ingresso, o cidadão deve doar 2 kg de alimentos não perecíveis — com exceção de leite, sal e fubá. A troca é limitada a 1 ingresso por CPF, e cada pessoa pode retirar ingressos para até 3 terceiros, além do próprio, totalizando 4 CPFs por retirada. Menores de idade só poderão entrar no evento acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

A Prefeitura de Varginha explica que a limitação visa evitar ações de cambistas e ampliar o acesso justo à população.

Situação dos ingressos:

Raça Negra – ESGOTADO

Edson & Hudson – restam cerca de 3.000 ingressos

Clayton & Romário – restam cerca de 4.000 ingressos

Fonte: Prefeitura de Varginha