Três pessoas ficam feridas em acidente entre Varginha e Elói Mendes

As vítimas foram levadas para o Hospital Bom Pastor com ferimentos leves

Redação Csul / Foto: Corpo de Bombeiros

Após acidente envolvendo dois carros na MGC-491, três pessoas ficaram feridas. As vitimas têm 27, 35 e 64 anos, o acidente aconteceu próximo a Ponte dos Buenos, entre Varginha e Elói Mendes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram levadas para o Hospital Bom Pastor, em Varginha, com ferimentos leves.

Ainda segundo os bombeiros, dois carros, um Peugeot e um Gol, bateram de frente na altura do km 235. No Peugeot, estava apenas o motorista de 35 anos. Ele ficou preso no carro com ferimentos leves no rosto. Ele foi imobilizado e retirado pelas equipes dos bombeiros e do Samu.

Já no Gol, haviam cinco passageiros, sendo três mulheres e dois homens. Duas das mulheres, de 27 e 64 anos ficaram também com ferimentos leves. Uma delas era gestante.

O local do acidente foi isolado até o encaminhamento de todas as vítimas, que foram levadas para o Hospital Bom Pastor de Varginha.

*Com informações G1 Sul de Minas