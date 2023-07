Três homens são presos por tráfico em Varginha

Os três homens foram presos e apresentados na delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais arrecadados.

Em Varginha, nesta quarta-feira (26), a PM durante realização de operação repressiva de combate ao tráfico de drogas na cidade, abordou um homem de 18 anos, o qual caminhava pela rua Humberto Conde, no bairro Sion. O suspeito, ao perceber a presença policial passou a correr e tentar se esconder dos policiais militares, sendo então perseguido, contido, abordado e encontrado em sua posse cinco pedras de crack, uma bucha de maconha e a importância de R$22,25 (vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) em dinheiro.

Já durante operação na avenida Princesa do Sul, no bairro Jardim Andere, a PM deparou com dois homens, que ao perceberem a aproximação da viatura PM, tentaram dispensar uma sacola plástica no chão. Durante a abordagem, foram encontrados 25 papelotes de cocaína, seis buchas de maconha, dois pedras de crack e a importância de R$60,00 reais em dinheiro.

Fonte: PMMG