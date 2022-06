TJMG publica edital de concurso

As inscrições devem ser feitas de 30/08/2022 a 29/09/2022.

Foto: Cecilia Pederzoli/TJMG

O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, anunciou, nesta quinta-feira (23/6), a divulgação do edital de concurso público para provimento de vagas existentes e formação de cadastro de reserva para cargos efetivos do quadro de pessoal dos servidores do Poder Judiciário. O edital está disponibilizado na edição do DJe.

O presidente Gilson Lemes disse que este é um concurso muito aguardado por todos. “Agradeço ao caro amigo e Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Tiago Pinto, por ter empreendido todos os esforços para a conclusão do edital”, afirmou.

O concurso é destinado ao provimento de vagas existentes, por cargo/especialidade, discriminadas por unidade, e à formação de cadastro de reserva para provimento de vagas que vierem a surgir e que não forem preenchidas por remoção ou reversão, durante o prazo de validade do certame, dos cargos efetivos de oficial judiciário e analista judiciário. As especialidades são as seguintes:

Cargo de oficial judiciário ( Classe D)

– Assistente técnico de controle financeiro

– Oficial de justiça

Cargo de analista judiciário (Classe C)

– Administrador

– Analista de tecnologia da informação

– Analista judiciário

– Assistente social

– Bibliotecário

– Contador

– Enfermeiro

– Engenheiro civil

– Engenheiro eletricista

– Engenheiro mecânico

– Médico

– Psicólogo

– Revisor judiciário

Inscrições

Os candidatos devem realizar as inscrições no endereço eletrônico das 10h do dia 30 de agosto de 2022 às 23h59 do dia 29 de setembro de 2022.

As provas serão aplicadas no dia 4 de dezembro de 2022, nas cidades de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Diamantina, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha.

Palavra do presidente

O presidente do TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes, ao se dirigir aos futuros servidores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, segunda maior Corte do país, desejou, “sob a proteção de Deus, uma carreira profícua e em favor do povo mineiro”.

Ele ressaltou ainda que é “servidor público há mais de 30 anos, com ingresso por concurso público, sabendo da importância dos servidores para a Administração Pública”.

Reafirmou que “o trabalho do servidor é fundamental para o sucesso da Instituição no atingimento de sua missão e na propagação de seus valores, sendo de suma importância sua valorização. Agradeço o empenho e a dedicação de todo o corpo funcional deste Tribunal de Justiça”.

Fonte: TJMG