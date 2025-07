Tiro de Guerra inaugura Placa em homenagem à Força Expedicionária Brasileira

Evento prestou homenagens aos ex-combatentes varginhenses que lutaram na 2ª Guerra Mundial.

Foto: Prefeitura de Varginha

Na manhã desta sexta-feira (4), uma solenidade especial marcou a inauguração da placa comemorativa em alusão aos 80 anos da Força Expedicionária Brasileira (FEB), no Tiro de Guerra 04-034, em Varginha. O evento prestou homenagens aos ex-combatentes varginhenses que lutaram na 2ª Guerra Mundial.

A cerimônia contou com a presença do prefeito e diretor do Tiro de Guerra, Leonardo Ciacci, além de oficiais do Exército, representantes de órgãos de segurança, autoridades civis e do Executivo. Também estiveram presentes o diretor do TG, Helder Vitor da Silva, o comandante Evaldo Mendes e o comandante da Escola de Sargentos das Armas, General de Brigada Carlos Marcelo Teixeira Costa.

Durante o evento, houve formatura militar, desfile e apresentações de ex-atiradores, reforçando o espírito cívico e o respeito à memória daqueles que participaram dos conflitos em solo europeu.

Em seu discurso, o prefeito Leonardo Ciacci destacou a importância da homenagem:

“É uma alegria participar dessa homenagem para honrar aqueles que estavam dispostos a darem suas vidas pelo nosso país. Além de nos dar orgulho, também nos inspira a lutarmos por aquilo que acreditamos”, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Varginha