Tiro de Guerra de Varginha realiza cerimônia de entrega de braçais

Foto: Prefeitura de Varginha

O Prefeito Leonardo Ciacci esteve na manhã desta quarta-feira, 18, no Tiro de Guerra de Varginha, e participou da solenidade de entrega dos Braçais aos atiradores do Curso de Formação de Cabos.

O SubTenente Lucas Dias destacou os atiradores destaques do mês, o monitor 40 Guimarães e atirador 96 Schmitsler. Após realizarem os comandos da tropa e receberem seus certificados e braçais, todos os formandos posaram para fotos junto a seus familiares e autoridades.

O Prefeito Leonardo Ciacci, que também é diretor do Tiro de Guerra, ressaltou a conquista dos jovens. “Queremos estender nossos parabéns por mais uma etapa vencida na vida desses meninos. Parabéns aos familiares por prestigiarem uma cerimônia tão enriquecedora e nossas saudações ao comando do Tiro de Guerra por ensinar nossos jovens a seguirem o caminho da disciplina e do bem”.

Fonte: Prefeitura de Varginha