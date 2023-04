Theatro Capitólio recebe Tributo a Belchior

Evento une dois multi-instrumentistas, uma cantora e um ator em um espetáculo encantador e emocionante.

Os apreciadores das canções do músico Belchior têm encontro marcado no dia 06 de maio (sábado), às 20h30, no show “Velha Roupa Colorida” quue será realizado no Theatro Capitólio, em Varginha.

O evento une dois multi-instrumentistas, uma cantora e um ator em um espetáculo encantador e emocionante.

Além do tributo ao músico, o show traz poemas de Drummond, o poeta predileto de Belchior.

De acordo com Leonardo Chalana, músico e idealizador do espetáculo, “Belchior sempre declarou que não fazia e nunca quis fazer música regional nordestina. Ele sabia que o nordeste era ele, estava nele. E foi atrás do resto, do mundo inteiro. Ele era uma parabólica incrível, tragava tudo para sua obra. Fez música do mundo, baseada na tradição nordestina, mas antenada com seu tempo. E para misturar as coisas ele usava a linguagem da poesia. ‘Velha Roupa Colorida’ é uma homenagem a esse lado vanguardista e poeta de Bel. Relê Belchior com um olhar mineiro e do século XXI”.

Os artistas que fazem parte do espetáculo são:

Déia Silva (The Voice Brasil, 2019): voz

Leonardo Chalana: voz, violão, viola caipira e bandolim de 10 cordas

Nathan Viana: violino, sax-alto, sax soprano e piano elétrico;

Tiago Pessoas: voz, flauta, violão e recita Drummond.

Ingressos

1°Lote

R$ 25,00 (Meia entrada) (dinheiro ou pix)

*Cartão acréscimo de 5%

R$ 50,00 (inteira) (dinheiro ou pix)

*Cartão acréscimos de 5%

✳ Os ingressos estão sendo vendidos on-line pela plataforma Sympla no link https://www.sympla.com.br/evento/velha-roupa-colorida-tributo-a-belchior/1948933

✳ Pontos físicos para compra

Pub Hasta Siempre: Rua Venezuela, 270 – Vila Pinto.

Horário de funcionamento: 18h às 00h( terça a sábado)

Serafim Adega e Café: Av. Rui Barbosa, 341 – Centro.

Horário de funcionamento: 10h às 19h (segunda a sexta) / 9h às 13h (sábados)

Fonte: Fundação Cultural de Varginha