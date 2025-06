Theatro Capitólio recebe Peça teatral “O Escritor e a Santa – Nhá Chica de Baependi”

Entrada será mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a ações solidárias.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

O Instituto Luso-Italo-Brasileiro de História, Ecologia e Cultura convida o público para a emocionante apresentação da peça “O Escritor e a Santa – Nhá Chica de Baependi”, que será encenada nesta quinta-feira (05/06), às 20h, no Theatro Capitólio.

A peça, que homenageia a vida e o legado espiritual de Nhá Chica — Francisca de Paula de Jesus, figura religiosa e símbolo de fé popular no Brasil — contará com as atuações de Marcelo Nascimento, Tia Ésia Gabriel Ribeiro e Fátima Custódio. Com uma encenação sensível e envolvente, o espetáculo promete emocionar o público ao retratar o encontro entre um escritor e a santa mineira, revelando valores de fé, simplicidade e devoção.

A entrada será mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a ações solidárias.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha