Theatro Capitólio recebe III Encontro Nacional de Corais neste sábado

Entrada é gratuita, mas o público é convidado a contribuir com a doação de 1 kg de alimento não perecível

Foto: Prefeitura de Varginha

O Theatro Municipal Capitólio será palco, neste sábado (28/06), do III ECOAS – Encontro Nacional de Corais “Maestro Adalberto Silvério”. O evento reunirá centenas de pessoas para uma celebração da música e da cultura vocal.

Com início às 19h e previsão de duas horas de apresentação, o encontro contará com a participação de seis corais, representando Varginha e cidades da região. O repertório será diverso e multicultural, destacando a riqueza do canto coral em suas mais variadas expressões.

A entrada é gratuita, mas o público é convidado a contribuir com a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições de caridade de Varginha.

A organização do evento está sob a responsabilidade do professor Alessandro Dias, do Cantus Coral Cênico do Conservatório Estadual de Música de Varginha. Os(as) coristas serão recepcionados(as) a partir das 17h, com um lanche especial no foyer do Theatro Capitólio, promovendo um momento de acolhimento e integração antes das apresentações.

O III ECOAS reafirma a importância da música coral com performances de alta qualidade e grande sensibilidade artística.

Fonte: Prefeitura de Varginha