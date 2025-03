Theatro Capitólio recebe Documentário sobre a história e o legado da música preta de Varginha

Projeto realizado através da Lei Paulo Gustavo vai ser lançado com uma exibição gratuita para a comunidade varginhense na próxima segunda-feira

Foto: Bolando Produções / Divulgação

No dia 24 de março, a cantora e compositora varginhense Estephanie Abreu Nascimento, vai realizar o lançamento do curta-documentário: “História e legado da música preta de Varginha”, realizado através da Lei Paulo Gustavo de incentivo às produções audiovisuais.

Executado de forma conjunta pela produtora artística varginhense Bolando Produções, o projeto busca homenagear artistas que enalteceram a música Black em Varginha, ou seja, aquela que deriva de todos os estilos provenientes da cultura negra afro-brasileira e afro-americana, como o Chorinho, Samba, Blues, Soul Music, ritmos afros, etc.

Além disso, o documentário abre as portas para incríveis artistas locais contarem as suas histórias com a música, narrando de uma forma única a história de como esta arte se instalou na cidade desde o último século. Com a proposta deste projeto, Estephanie busca resgatar historicamente através da música, um pouco do que o povo preto deixou como legado artístico e seus conhecimentos nesta cidade.

“Além de homenagear grandes e importantes nomes da música e da cultura varginhense, que merecem todo o reconhecimento e valorização pela nossa cidade, com esse documentário estamos buscando também a valorização da música no mercado. O documentário faz um importante trabalho de divulgar os grandes artistas que propagam essa cultura, assim como também inspirar jovens artistas que se interessam em desenvolver este trabalho artístico como estilo de vida”, comentou Estephanie.

Realizado através de entrevistas a músicos e artistas pretos da cidade, o documentário conta uma importante história de Varginha, através das vozes e lembranças de grandes nomes da nossa cidade, como Vanderson Lopes, Everton Tuquinha, Mestre Claudião e Raimundo Andrade, que puderam presenciar em décadas passadas o desenvolvimento da cultura negra nos espaços públicos e privados através da música, com uma relevância em seus trabalhos que permanece até hoje.

Além dos entrevistados, o documentário também contou com uma participação super especial da soprano varginhense, Juliete Gonçalves, que trouxe mais brilho para o resultado final desta obra, compartilhando a sua voz única para complementar a narrativa deste documentário.

“O intuito do projeto é trazer, através do audiovisual, detalhes de como era fazer música antigamente, quais as dificuldades que esses grandes nomes encontraram como artistas pretos para fazer música, e como essa linda arte se desenvolveu culturalmente na cidade”, concluiu Estephanie.

A exibição do documentário “História e legado da música preta de Varginha”, acontece de forma gratuita no Theatro Capitólio, no dia 24 de março, a partir das 19:30h, acompanhada de apresentações musicais de artistas presentes no documentário.

SERVIÇO

Lançamento do curta-documentário “História e legado da música preta de Varginha”

Local: Theatro Capitólio

Endereço: Rua Presidente Antônio Carlos, 522 – Centro, Varginha – MG

Data: 24/03/2025

Horário: 19:30h

Entrada: Gratuita

Fonte: Bolando Produções