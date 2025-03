The Mophos Rock Band é a próxima atração do 5ª da Boa Música

Na próxima quinta-feira (03/04), o projeto 5ª da Boa Música recebe pela primeira vez a banda The Mophos Rock Band, de São Paulo. No repertório, muito rock nacional e internacional, com composições de Raul Seixas, Ultraje a Rigor, The Doors, The Beatles, Creedence, Dire Straits, Eric Clapton e Pink Floyd.

O show acontecerá das 20h às 22h na plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária de Varginha. O evento é aberto ao público, com entrada gratuita.

A The Mophos Rock Band é formada pelos músicos José Aparecido – Cido (vocais, guitarra e violão), Alexandre Gonçalo – Gonça (contrabaixo e vocais), Lindomir Reis – Pupppy (bateria) e Jefferson Lima (guitarra solo). O grupo teve início em 2010 com os integrantes Cido e Gonçalo que tiveram a ideia de reunir músicos que tivessem o mesmo gosto musical e que já atuavam em outros projetos

Os ensaios começaram no bairro Jardim Helena em São Paulo e as primeiras apresentações foram em Motoclubes de São Miguel Paulista, Guarulhos, e bares em Mogi das Cruzes e Bertioga. Atualmente, a banda se apresenta em PUBs da região da Zona Leste de São Paulo.

Esta é a edição de nº 476 do projeto 5ª da Boa Música, que é realizado pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural. O evento conta com a parceria da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar, da Vigilância Sanitária e da imprensa de Varginha e região.

