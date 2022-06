Terceiro dia do Congresso Internacional é marcado pela reunião oficial da Rede Acinnet

Cerca de 400 estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio dos colégios participaram do Congresso.

O terceiro dia de atividades do 8º Congresso Internacional do Grupo Unis foi bem movimentado e repleto de destaques, com um dia inteiro de atividades voltadas aos Colégios do Grupo Unis que levaram cerca de 400 estudantes para a Cidade Universitária, além das palestras internacionais dos membros da Rede Acinnet que também realizaram a reunião oficial do grupo.

Educação Básica

Cerca de 400 estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio dos colégios Alpha (Varginha), CRA (Alfenas), Nova Geração (Três Corações) e Travessia (Três Pontas) participaram do Congresso, em uma programação que contou com palestras, painéis, mostra e concurso, abordando temas relacionados ao mundo do trabalho e vida estudantil.

Parte do grupo de alunos chegou cedo à Cidade Universitária. Os estudantes do Colégio Alpha tiveram as aulas regulares no campus universitário e puderam participar de atividades ligadas à saúde, como o Aulão de Zumba, conduzido por professores e alunos do curso de Educação Física do Unis.

A tarde, começou com mostra de inovação do Itinerário Formativo do Colégio Nova Geração. A Vila Sapiens foi palco para as apresentações de boas ideias acerca do tema. Na sequência, os alunos dos quatro colégios mantidos pelo Grupo Unis se dividiram em atividades por toda a Cidade Universitária.

A participação da Educação Básica no 8º Congresso Internacional do Grupo Unis se estendeu até a noite, com apresentação de projetos ligados ao Empreendedorismo e mostra de curta-metragem, atividades ligadas aos Itinerários Formativos.

Palestras Internacionais

No Bloco B, as delegações internacionais e os membros da Rede Acinnet participaram de uma tarde de palestras abordando temas diversos. A presidente da Rede, Nadia Czeraniuk, abriu as atividades falando sobre os compromissos das universidades com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Na sequência, o Reitor da Universidad Bernardo O’Higgins (UBO), do Chile, Claudio Ruff Escobar falou com os presentes sobre os efeitos das políticas de financiamento misto na educação superior chilena e os resultados na trajetória estudantil e na mobilidade social.

Para fechar a tarde de palestras, a Diretora Geral de Assuntos Estratégicos da UBO, Virginie Delalande palestrou sobre a sustentabilidade na universidade chilena, abordando as estratégias e os desafios enfrentados pela UBO neste processo.

Reunião da Acinnet

As delegações internacionais e os membros da Rede Acinnet se reuniram mais uma vez para a realização da reunião anual da Rede que acontece sempre em meio às atividades do Congresso e contou com representantes do Brasil, Portugal, Chile, Espanha, Paraguai e Argentina.

Durante a reunião, que foi transmitida online para os membros da Rede que não puderam estar em Varginha para o Congresso, foram ouvidas as propostas dos membros para novas ações, projetos e parcerias que envolvem a Rede Acinnet, além de definir questões relativas ao próximo Congresso Internacional da Rede, que ficou definido para acontecer no Chile, na capital Santiago, possivelmente no mês de maio de 2023.

Belle Retrô

Para fechar a terceira noite do Congresso, recebemos no estacionamento principal da Cidade Universitária, uma praça de alimentação com uma ampla diversidade de comidas e bebidas, além da apresentação musical da banda Belle Retrô, que animou todos os presentes.

O Congresso é aberto a todos os interessados e as atividades são gratuitas! Confira a programação completa do evento no site: ci.unis.edu.br.

