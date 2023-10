Tendências para a Gestão de Pessoas foi o tema da 52ª reunião do CESUL

O CESUL ainda terá mais duas reuniões em 2024, abordando as principais tendências de negócios para auxiliar as empresas da região.

No dia 20 de outubro, os conselheiros do Conselho Empresarial do Sul de Minas (CESUL), se reuniram na Cidade Universitária do Unis para discutir um grande desafio enfrentado pelas empresas atualmente: a Gestão de Pessoas.

Em sua 52ª reunião, o conselho convidou Luiza Nunes, Gerente de Equidade, Diversidade e Inclusão da Unilever Brasil, para abordar o tema da diversidade nas políticas de gestão de pessoas das organizações. Na ocasião, também foram apresentados casos de sucesso sobre o tema de duas empresas do conselho: CW Aduana e Grupo Unis, que já estão em busca de equipes diversas e inclusivas.

Outra tendência discutida na reunião foi a necessidade de digitalização dos processos de recrutamento e seleção de pessoal. Neste ponto, Marcelo Braga, CEO da Reachr, mostrou como a inteligência artificial pode auxiliar nesses casos.

Além das palestras, os empresários tiveram a oportunidade de realizar networking, expandindo seus contatos e parcerias.

O CESUL ainda terá mais duas reuniões em 2024, abordando as principais tendências de negócios para auxiliar as empresas da região.

O conselho é realizado pelo Grupo Unis, com o apoio do Sicoob Credivar, Unimed Varginha, Via Café Shopping Center e JFW Transportadora.

