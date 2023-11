Telefones da saúde voltam a funcionar normalmente para o público a partir do dia 1º de dezembro

A informação foi transmitida pela Empresa de telefonia contratada, durante reunião da diretoria da operadora do novo sistema com o Prefeito Vérdi Melo realizada na segunda-feira, 6.

Foto: CSul

A Prefeitura de Varginha informa que em decorrência da migração de operadora do Sistema de telefonia para outra empresa, ficou acertado que a partir do dia 1º de Dezembro as 142 linhas da Saúde, incluindo Unidades Básicas, Policlínica, Prédio da Saúde e UPA estarão funcionando normalmente para atendimento ao público.

Após, serão normalizados os demais ramais da Prefeitura. A informação foi transmitida pela Empresa de telefonia contratada, durante reunião da diretoria da operadora do novo sistema com o Prefeito Vérdi Melo realizada na segunda-feira, 6.

Fonte: Prefeitura de Varginha