Tecnologia impulsiona agricultura e reforça papel do agricultor frente aos desafios climáticos

O Brasil lidera no setor de alimentos industrializados, exportando para 190 países, de acordo com a Associação Brasileira de Alimentos (ABIA).

Foto: CCCMG

O Brasil consolida sua posição de gigante do agronegócio mundial. Antes de mais nada, como líder na exportação de soja (56% do total exportado), milho (31%), café (27%) e açúcar (44%). Recentemente, o país superou os Estados Unidos também nas exportações de algodão. Assim, se tornando o maior exportador global pela primeira vez na história. Isso segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa). Além de commodities brutas, o Brasil também lidera no setor de alimentos industrializados, exportando para 190 países, de acordo com a Associação Brasileira de Alimentos (ABIA). Dessa forma, a tecnologia impulsiona agricultura e tem fundamental importância.

Tecnologia impulsiona agricultura

À frente desses resultados está o agricultor, cujo trabalho dedicado no campo posiciona o Brasil como referência mundial. Aliás, o último Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que há cerca de 5 milhões de produtores rurais no país. Esses trabalhadores, de antemão, contribuem diretamente para o setor, que figura entre os motores da nossa economia. Sobretudo, representando 7,1% do Produto Interno Bruto (PIB), conforme o IBGE.

Apesar de parte do imaginário urbano ainda atrelar, por vezes, a atividade agrícola a algo braçal, há décadas as propriedades rurais têm se modernizado. Isso graças aos investimentos em pesquisa, inovação e desenvolvimento. Nesse sentido, o uso de sensores e IoT (Internet das Coisas) para monitoramento em tempo real das condições do solo e do clima, a aplicação de sistemas de irrigação automatizada, drones para pulverização, análise de dados através de big data e inteligência artificial para tomadas de decisão mais assertivas, e a adoção de plataformas digitais para gestão da propriedade rural são apenas alguns dos exemplos de como a tecnologia se tornou uma realidade nas propriedades rurais brasileiras.

Progresso

Entre os pilares desse progresso, dessa forma, está o melhoramento genético. Afinal, permite o desenvolvimento de cultivares mais produtivas e resistentes a pragas, doenças e condições climáticas adversas. Tema que, assim como o crescimento populacional, eleva o debate sobre a segurança alimentar mundial.

Não à toa, o Governo Federal assinou um acordo em maio deste ano visando a promoção da segurança alimentar em força-tarefa ao G20. De acordo com o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), em 2022 o número de pessoas que passaram fome no mundo aumentou em 122 milhões em relação a 2019. Ou seja, antes da pandemia de Covid-19. Esses números, inclusive, ressaltam a responsabilidade de tornar a atividade agrícola cada vez mais eficiente.

Pesquisas

A princípio, as pesquisas em biotecnologia e genômica têm sido fundamentais para contribuir com este aspecto. Dessa forma, estudos liderados pela TMG (Tropical Melhoramento & Genética) identificaram materiais genéticos que superam em 5% a média do mercado em ensaios de pesquisa para a soja. Em suma, a ciência tem buscado soluções há décadas e já há no mercado cultivares resistentes que resultam em safras mais produtivas e reduzem o uso de agentes químicos. Elevando, acima de tudo, não somente o teto produtivo, mas também a rentabilidade da produção.

Portanto, nossa missão como integrantes do setor é garantir os recursos necessários para expandir, safra após safra, a tecnologia empregada. E, por consequência, os resultados da atividade agrícola.

Ademais, precisamos continuar a investir em inovação para garantir que, no campo, o agricultor possa seguir construindo práticas agrícolas que assegurem a continuidade da produção. E, ainda, acompanhem o crescimento da demanda global.

Em conclusão, a responsabilidade que temos vai além de alimentar a nossa própria população. Em suma, devemos garantir a disponibilidade de recursos globalmente, oferecendo soluções que mitiguem os desafios do atual cenário. E, por fim, promovam cada vez mais o trabalho dos agricultores brasileiros.

Fonte: Hub do Café