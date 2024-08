Técnicos de Varginha participam de reunião para prevenção e combate à Coqueluche

O encontro foi promovido pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica (Nuvepi) da SRS, sendo realizado de forma online.

Coordenadores de Epidemiologia, Atenção Primária e Imunizações dos 50 municípios que fazem parte da área de abrangência da Superintendência Regional de Saúde de Varginha (SRS) participaram, no dia 7/8, de uma reunião de alinhamento de Ações de Vigilância voltadas para a coqueluche, considerando o alerta global para o aumento de casos da doença. O encontro foi promovido pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica (Nuvepi) da SRS, sendo realizado de forma online.

O Brasil encontra-se em risco de transmissão de coqueluche desde o ano de 2016, devido ao acúmulo de pessoas suscetíveis à doença em razão de quedas nas coberturas vacinais em crianças menores de um ano de vida e gestantes. Poliana Pereira, referência técnica do Programa de Imunizações na SRS, alertou para o fato de que a principal forma de prevenção da coqueluche é a vacinação. “A imunidade conferida pela vacina não é permanente, o que eleva a necessidade de capacitação das áreas técnicas e conscientização da população sobre sua importância na redução do risco potencial de transmissão da doença”, destacou.

Ainda segundo Poliana, a sensibilização dos profissionais para executarem estratégias de vacinação dos grupos prioritários, bem como a captação de gestantes para vacinação durante o pré-natal, ações em escolas e em serviços de saúde ampliam o acesso à imunização e contribuem efetivamente para a elevação das coberturas vacinais e consequente prevenção da doença.

A coqueluche é uma doença infecciosa aguda, transmissível e pode acometer pessoas de todas as idades, comprometendo o aparelho respiratório e sendo caracterizada principalmente por tosse seca e sintomas que se assemelham a um resfriado. É transmitida pela tosse, espirro ou ao falar, e possui um alto poder de transmissão: um indivíduo com coqueluche pode infectar de 12 a 17 outros indivíduos susceptíveis.

O grupo de maior risco de morbimortalidade e prioritário para vacinação contra a coqueluche são os menores de 1 ano de idade, as gestantes e profissionais de saúde, além de trabalhadores da saúde que atuam nos serviços públicos e privados, ambulatorial e hospitalar, compondo, juntamente com os profissionais que atuam como doulas (acompanhando a gestante durante o período de gravidez, parto e pós-parto), que atuam em berçários e creches com atendimento de crianças até 4 anos de idade. “No atual cenário, a sensibilização e a capacitação dos profissionais de saúde para o diagnóstico precoce e a coleta oportuna de exames é fundamental para o controle da doença”, reforçou Monique Borsato, coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da SRS Varginha.

Casos

Nos últimos dois anos, o estado de Minas Gerais registrou a notificação de 49 casos de coqueluche em seu território. Quatro deles ocorreram em municípios de abrangência da SRS Varginha, segundo dados registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)/SES-MG.

