Suspeitos são condenados por tentativa de homicídio e porte de arma em Varginha

Suspeito, portando arma de fogo, abordou uma das vítimas, acusando-a de um suposto envolvimento no homicídio do irmão dele.

Foto: MPMG

Nesta quarta-feira, 11 de junho, a pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), dois homens foram condenados em Varginha, suspeitos por tentativa de homicídio contra dois desafetos e por porte de arma de fogo. Um dos suspeitos foi sentenciado a 13 anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, e o outro, a dois anos de reclusão, em regime aberto. Atuou no julgamento o promotor de Justiça Oziel Bastos de Amorim.

De acordo com a denúncia, o crime ocorreu no dia 1º de março de 2023, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Varginha, quando um dos suspeitos, portando arma de fogo, abordou uma das vítimas, acusando-a de um suposto envolvimento no homicídio do irmão dele.

Após negar a acusação, a vítima correu e entrou numa residência, sendo perseguida pelo homem. E durante essa perseguição, o suspeito encontrou no imóvel outro desafeto, que também acreditava ter participado do homicídio do irmão. Foi então que o suspeito teria disparado contra a segunda vítima, mas não a atingiu.

Encurralados, as duas vítimas correram para os fundos da casa. E durante a perseguição, o suspeito atirou contra os dois, que conseguiram pular o muro. Em seguida, ele foi para a rua e encontrou com o outro suspeito envolvido, que guardou a arma. Instantes depois, eles foram presos pela polícia, que encontrou a pistola usada no crime e três cartuchos.

Fonte: MPMG