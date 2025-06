Suspeitos de tráfico são presos em Varginha

Na noite desta terça-feira, 24 de junho de 2025, por volta das 19h, a Polícia Militar de Minas Gerais prendeu um homem de 43 anos e uma mulher de 34 anos, suspeitos por tráfico de drogas no bairro Jardim Bom Pastor, em Varginha.

Após denúncias apontando que o suspeito utilizava seu veículo para distribuir entorpecentes pela cidade, os militares realizaram monitoramento e abordaram o suspeito logo em seguida, sendo localizada com ele certa quantidade de cocaína escondida na costura interna da roupa íntima.

A ocorrência prosseguiu na residência do suspeito, onde os militares localizaram a suspeita, companheira do suspeito. Ela, de forma espontânea, indicou os locais onde o entorpecente era armazenado. No imóvel foram apreendidos:

139 papelotes de cocaína

Quatro porções de pasta base de cocaína

Uma porção grande de cocaína em pó

Uma pedra de cocaína

Uma balança de precisão digital

Duas aparelhos celulares

R$ 88,00 em dinheiro

O veículo utilizado para o transporte da droga também foi apreendido. O casal foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.

