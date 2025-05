Suspeitos de furtar fazenda em Varginha são presos

Suspeitos invadiram um imóvel rural e levaram do local celulares e um relógio infantil.

Foto: PMMG

A Polícia Militar prendeu três suspeitos de roubo ocorrido na madrugada desta terça-feira (30/04), em uma fazenda localizada na estrada rural que liga os municipios de Varginha a Monsenhor Paulo.

Os três suspeitos, de posse de facas, teriam invadido a residência de uma mulher, que se encontrava no imóvel rural acompanhada de suas filhas, ameaçaram-lhes e levaram do local celulares e um relógio infantil. Entretanto, a vitima conseguiu antes de consumada a invasão, avisar conhecidos que imediatamente acionaram a Polícia Militar.

Após deslocamento rápido ao local, equipes da Policia Militar de Varginha, prenderam dois suspeitos ainda durante a madrugada. E, nesta manhã, a viatura da Patrulha Rural da Policia Militar localizou e prendeu o terceiro suspeito envolvido, que estava escondido nas imediações da residência das vítimas. Ressalta-se que este terceiro suspeito havia saído da prisão em fevereiro deste ano.

Todos os três suspeitos foram reconhecidos pela vítima do crime ocorrido nesta data, bem como por vítimas de outros fatos similares ocorridos nos últimos dias na zona rural deste município. Suspeitos responderão por roubo qualificado e serão investigados pelo suposto envolvimento nos outros crimes semelhantes. A Policia Militar de Minas Gerais reforça sua parceria e atenção para com as comunidades do rurais.

Fonte: PMMG