Suspeitos de furtar clínica no Centro de Varginha são presos e bens são recuperados

Foto: Reprodução / Rogério Maiolini

Na madrugada desta quinta-feira (12/09), na cidade de Varginha, a Polícia Militar compareceu à Clínica Enomed, onde teria ocorrido um furto, por volta da 01h40. No local os militares depararam com a porta de blindex arrombada, gavetas e armários da recepção revirados.

As informações davam conta de que dois suspeitos teriam adentrado ao local e após cometerem o furto, teriam evadido sentido a Avenida Benjamin Costant.

De pronto os militares realizaram contato com o proprietário do local a vítima de 42 anos, que compareceu ao loca e disponibilizou imagens do circuito interno de monitoramento além de relatar o que teria sido furtado.

De posse das características a Polícia Militar iniciou uma varredura pelas imediações da clínica logrando êxito em deparar com dois indivíduos com características semelhantes a dos autores flagrados pelas câmeras de vigilância.

Procedida a abordagem e busca pessoal, foram encontrados na bermuda de um suspeito de 28 anos, uma caixa contendo um fone de ouvido, semelhante ao item subtraído da clínica, e com o outro suspeito de 22 anos, a quantia de R$2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos) em moedas, quantia furtada do caixa da clínica.

Ao apresentar os objetos à vítima, esta reconheceu os materiais como sendo os de propriedade da clínica, sendo que o fone teria sido recém adquirido.

Os suspeitos foram presos e encaminhados juntamente com o material recuperado à presença da autoridade de Polícia sendo ratificado o flagrante.

Fonte: PMMG