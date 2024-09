Suspeitos de furtar carteira em veículo são presos em Varginha

Veículo se encontrava estacionado próximo a Igreja de Fátima, sendo deixados os seus documentos pessoais e sendo levado somente seu cartão de credito.

Foto: GCMV

Na manhã deste domingo 15/09, um Guarda Municipal que realizava a segurança e a vigilância no entorno do Terminal Rodoviário de Varginha, foi informado por um motorista de aplicativo, que dois homens estavam agindo de forma suspeita, após terem realizado compras na lanchonete, pagando com cartão de crédito o valor de R$ 150,00.

O Guarda Municipal abordou os suspeitos e verificou que os mesmos utilizaram um cartão de terceiros e não souberam informar a origem, os conduzindo até a base da Guarda Civil Municipal de Varginha para averiguação.

Coincidentemente, se apresentou na Base, um homem, solicitando o registro de furto de sua carteira, que estava dentro do carro. O veículo se encontrava estacionado próximo a Igreja de Fátima, sendo deixados os seus documentos pessoais e sendo levado somente seu cartão de credito.

Ao ser constatado que o cartão utilizado pelos suspeitos eram de propriedade do solicitante, uma equipe da GCMV levou os suspeitos de 28 e 31 anos, até a UPA, e posteriormente os conduziu à Delegacia, para prestarem esclarecimentos.

Fonte: GCMV