Suspeito tenta fugir em motocicleta mas é preso com drogas em Varginha

A motocicleta foi removida ao pátio credenciado, sendo lavrados os respectivos autos de infrações, e o suspeito foi apresentado à delegacia de plantão, para as devidas providências.

Foto: PMMG

Na noite da última sexta-feira (16/08) por volta de 21h15, a Polícia Militar durante patrulhamento preventivo em Varginha, abordou no bairro Rezende, uma motocicleta de cor preta e placa de Varginha/MG, com barulhos em desconformidade com o Código de Trânsito.

A motocicleta era conduzida por um suspeito de 24 anos, que ao perceber que seria abordado tentou fugir, mas foi contido e submetido a busca pessoal, sendo localizado consigo um plástico contendo quatro papelotes de cocaína.

O suspeito confirmou que em sua casa havia uma quantidade de maconha. A PM se deslocou para a residência do suspeito e, após franqueada a entrada, foram localizados um tablete grande de maconha, outro menor e um pequeno da mesma droga.

Fonte: PMMG