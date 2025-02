Suspeito é preso com drogas em Varginha

Foto: PMMG

A Polícia Militar de Minas Gerais realizou, na tarde desta quinta-feira (13/02) em Varginha, uma operação bem-sucedida, que resultou na prisão de um homem, de 34 anos, suspeito por tráfico de drogas e posse ilegal de munições de calibre restrito.

A abordagem ocorreu por volta das 18 horas na Rua Jonas Bernardes Rezende, no bairro Sion. Durante as buscas, os policiais encontraram com o suspeito os seguintes materiais ilícitos:

• Um tablete de maconha;

• Duas buchas de maconha;

• 11 porções de cocaína;

• 24 munições de calibre 9mm;

• 12 munições de calibre .380;

• Sete munições de calibre .38;

• Seis munições de calibre .22;

• R$ 350,00;

• Duas balanças de precisão;

• Diversas embalagens plásticas utilizadas para a dolagem de drogas;

• Um aparelho celular.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à autoridade policial competente para as providências cabíveis.

Fonte: PMMG