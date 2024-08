Suspeito é preso após tentativa de assalto em Farmácia de Varginha

Suspeito teria anunciado o assalto, mas ao ver movimentação de funcionários dentro da loja, correu sentido a rua sem levar nada.

Foto: PMMG

Na noite da última sexta-feira (16/08) a Polícia Militar se deslocou às 21h15, até uma farmácia localizada em Varginha, no bairro Jardim Bom Pastor, onde duas vítimas de 50 e 38 anos relataram que um suspeito com o capacete na cabeça e com uma arma de fogo, teria anunciado o assalto, jogado uma sacola plástica mandando que jogasse todo dinheiro do caixa, mas ao ver movimentação de funcionários dentro da loja, também correu sentido a rua sem levar nada.

Uma testemunha percebeu o que acontecia no local e filmou o fato, o que possibilitou a identificação de uma motocicleta usada e de um indivíduo, que foram localizados no bairro Jardim Corcetti. Ele relatou que apenas deu carona ao suspeito, que não foi localizado, recebendo R$ 10,00 pela corrida de moto, sendo constatado ainda que ele não é habilitado para conduzir veículos.

Foram lavrados os respectivos autos de infrações e o suspeito de 28 anos foi preso em flagrante e a moto removida ao pátio credenciado.

Fonte: PMMG