Suspeito de matar esposa é condenado a 24 anos de prisão em Varginha

Depois do ataque, o suspeito fugiu, deixando a esposa agonizando. Somente mais tarde, a mulher foi encontrada, ainda viva, pelo neto adolescente, mas não foi possível salvá-la.

Foto: Guilherme Campos/CSul

Em julgamento realizado nesta quarta-feira, 28 de maio, no Salão do Júri do Fórum de Varginha, um suspeito por matar sua esposa, de 64 anos, foi condenado. Os jurados acataram os pedidos do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e reconheceram a prática do crime homicídio quadruplamente qualificado, majorado pela idade da vítima. A pena fixada foi de 24 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Conforme a denúncia oferecida pela 4ª Promotoria de Justiça de Varginha, o delito foi cometido no dia 25 de fevereiro do ano passado, na zona rural do município. Na ocasião, o suspeito, que era casado com a vítima há 41 anos, atingiu a mulher de surpresa com dois golpes de machadinha na cabeça, enquanto ela, deitada na cama do casal, assistia a uma missa.

Em plenário, o promotor de Justiça Oziel Bastos de Amorim pediu aos jurados a condenação do suspeito pelo crime nos termos da denúncia, com as qualificadoras do feminicídio, motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, o que foi acolhido pelo Conselho de Sentença.

Fonte: MPMG