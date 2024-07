Suspeito de homicídio é condenado a 12 anos de prisão em Varginha

O MPMG recorrerá da pena aplicada, diante da gravidade do crime, das condições de sua ocorrência e das circunstâncias judiciais.

Foto: CSul

Um suspeito denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por homicídio qualificado foi condenado pela Justiça a 12 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. A denúncia aponta que o suspeito praticou o crime por motivo fútil, desferindo golpe de canivete na vítima por ela ter se negado a cumprimentá-lo, fato ocorrido em 6 de julho de 2020, em Varginha.

Além disso, segundo o MPMG, o suspeito utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que desferiu o golpe quando ela estava desarmada. De acordo com as investigações, o golpe foi desferido próxima à região toráxica do homem, o qual não resistiu ao ferimento e morreu. O suspeito havia ainda tentado acertar a vítima outras vezes com o canivete, mas foi contido por terceiro.

O julgamento ocorreu no Tribunal do Júri de Varginha. O MPMG recorrerá da pena aplicada, diante da gravidade do crime, das condições de sua ocorrência e das circunstâncias judiciais.

Fonte: MPMG