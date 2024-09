Suspeito de furto e agressão é preso em Varginha

O suspeito foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia para as providências legais.

Foto: PMMG

Na tarde deste domingo (08), por volta das 16h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de assalto no bairro Jardim Morada do Sol, em Varginha. Ao chegar ao local, os policiais se depararam com uma vítima de 36 anos, que relatou ter sido agredida dentro de sua própria residência por dois suspeitos que pularam a grade de entrada, invadiram seu quarto e a atacaram com socos no rosto. Após a agressão, os criminosos roubaram uma TV Smart LG de 55 polegadas e a ameaçaram, ordenando que ela não chamasse a polícia.

A vítima, que apresentava lesões visíveis no rosto, reconheceu um dos suspeitos e descreveu as características do segundo envolvido. Com base nas informações fornecidas pela vítima e por moradores da área, a Polícia Militar rapidamente iniciou as buscas e conseguiu localizar um dos suspeitos, de 23 anos, em uma residência no bairro Bom Pastor. No local, também foi recuperada a TV roubada.

O suspeito foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia para as providências legais. O segundo suspeito já foi identificado, e a Polícia Militar em rastreamento logrou êxito em capturar o segundo suspeito que teria evadido.

Fonte: PMMG