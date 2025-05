Suspeito de furtar idosa em hotel, é preso em Varginha

A vítima é uma das sócias de um hotel instalado próximo ao Terminal Rodoviário

Foto: GCMV

Na tarde do último sábado, (24/05), por volta das 16h, um Guarda Civil Municipal que realizava a segurança e vigilância do Terminal Rodoviário, em Varginha, foi acionado por uma senhora de 69 anos, relatando que havia sido vítima de furto de R$200,00, além de relógios, jóias e semi-jóias.

A vítima, uma das sócias de um hotel instalado próximo ao Terminal Rodoviário, relatou ainda que, em data anterior, também havia sido vítima de outro furto, porém de R$1.000,00 em espécie, pelo mesmo suspeito, hospede do local.

Outras equipes da Guarda Civil Municipal de Varginha deslocaram em apoio, localizando o suspeito, de 31 anos, além de todo o material furtado, em sua posse. O suspeito, ao ter seu nome consultado no sistema, foi constatado outros registros policiais em seu desfavor.

Diante dos fatos, foi registrado o BO/REDS pela GCMV, que conduziu o suspeito até a presença do Delegado, juntamente com todo o material do furto, para as devidas providências.

Fonte: GCMV