Suspeito de furtar estabelecimento em Três Pontas é preso em Varginha

O veículo cinza, com placas de Varginha/MG foi removido ao pátio credenciado e o suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido, para as devidas providências.

Foto: PMMG

A Polícia Militar em Varginha, durante patrulhamento preventivo nessa segunda-feira (12/08), tomou conhecimento de que um veículo envolvido em um furto a estabelecimento comercial ocorrido na Rua Frei Caneca, no Centro de Três Pontas, no último domingo (11/08), estaria na Rua Luiz Mazelli, bairro Jardim Bom Pastor, em Varginha.

No local, às 17h40, a guarnição policial fez contato com o suspeito de 40 anos que confessou participação no delito, sendo recuperado em sua casa uma calça jeans, produto de furto, e localizado ainda uma pistola de pressão.

Fonte: PMMG