Suspeito de furtar comércio em Varginha é preso

Foram localizados diversos produtos em uma sacola, dos quais o suspeito não soube informar a origem

Foto: GCMV

Na tarde desta quarta-feira, 23/07, durante patrulhamento pelo Centro de Varginha, equipes da Guarda Civil Municipal de Varginha foram solicitadas por funcionários de Comércios informando que um homem havia furtado mercadorias dos comércios em que trabalhavam.

A equipe deslocou até os comércios, onde verificaram pelas câmeras do sistema de segurança, a veracidade das denúncias, bem como identificaram as características e as roupas do suspeito, repassando as informações as demais equipes do turno.

Uma das equipes logrou êxito em localizar o suspeito ainda na área central e ao ser abordado e ter o interior de sacolas que o mesmo portava, foram localizados diversos produtos, dos quais o mesmo não soube informar a origem, contudo o abordado foi reconhecido pelos denunciantes, bem como as mercadorias.

Diante dos fatos, o suspeito de 54 anos, natural de São Paulo-SP, foi conduzido até a delegacia, juntamente com o material recuperado e os denunciantes, onde foi registrado o REDS/BO, para as demais providências cabíveis.

Fonte: GCMV