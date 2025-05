Suspeito de embriaguez colide com carro estacionado e é preso em Varginha

Segundo suspeito, ao trafegar pela via e se aproximar da praça, perdeu o controle do carro e colidiu contra o Kadett, que estava parado.

Foto: Câmera de Segurança

Durante patrulhamento realizado neste fim de semana, a Polícia Militar de Varginha se deparou com um veículo GM Kadett branco, acidentado sobre a calçada da Praça São Charbel. No momento, os militares também visualizaram um veículo VW Golf prata deixando rapidamente o local do acidente.

O Kadett estava vazio e estacionado, enquanto o condutor do Golf foi abordado logo em seguida. O suspeito supostamente apresentava sinais de embriaguez e confessou ter ingerido bebida alcoólica. Segundo ele, ao trafegar pela via e se aproximar da praça, perdeu o controle do carro e colidiu contra o Kadett, que estava parado.

Ambos os veículos sofreram danos generalizados e foram removidos ao pátio credenciado. O suspeito do acidente se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas foi preso em flagrante, encaminhado ao hospital para avaliação médica e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

O motorista alegou que irá ressarcir os prejuízos causados ao proprietário do Kadett.

Fonte: PMMG