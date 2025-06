Suspeito de ameaça com arma de fogo é preso em Varginha

Foto: PMMG

Na tarde desta quinta-feira (12/06), por volta das 17 horas, a Polícia Militar prendeu um homem de 47 anos, suspeito por porte ilegal de arma de fogo e ameaça, na Rua Michel Mansur, bairro Parque Boa Vista, em Varginha.

A Polícia Militar foi acionada através do número de emergência 190, sendo informada de que um cidadão estaria portando uma arma de fogo e ameaçando outra pessoa na via pública. No local, os policiais encontraram o suspeito com uma espingarda calibre .22, apontada em direção à vítima, um homem de 37 anos.

A vítima relatou que o suspeito foi até a casa onde ele está residindo temporariamente e, portando a arma, o ameaçou de morte, exigindo que ele deixasse o imóvel, alegando que sua presença estaria causando transtornos para a vizinhança.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com a arma apreendida, para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Fonte: PMMG