Suspeito de agredir a mãe é preso e drogas são apreendidas em Varginha

O suspeito foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis, juntamente com o material arrecadado.

Foto: PMMG

No início da noite desta terça-feira, 30/07, às 18h20, a Polícia Militar, em Varginha recebeu denúncia via 190, de que um suspeito estaria agredindo a sua mãe. Imediatamente, uma guarnição policial se dirigiu ao local, no bairro Vila Registânea.

Ao perceber a chegada da viatura, o suspeito de 29 anos tentou fugir pelos fundos, adentrando numa casa situada à frente do lote, onde se encontrava uma senhora de 86 anos, que indicou onde ele estava escondido e que a vítima se encontrava na casa dos fundos. Ao se aproximarem, os militares sentiram um forte odor característico de crack e ao entrar, os militares se depararam com uma quantidade significativa da substância ilícita, totalizando 775 pedras de crack, além de R$ 71,00.

Os policiais retiraram o suspeito de seu esconderijo, tendo ainda tentado escapar, mas acabou contido. O irmão dele informou aos policiais que retirou sua mãe da casa após o início da confusão, alegando que o suspeito estava muito alterado. Além disso, relatou que presenciou o suspeito fracionando e embalando drogas.

O suspeito foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis, juntamente com o material arrecadado.

Fonte: PMMG