Suporte Aéreo Avançado de Vida completa 9 anos no Sul de Minas

Uma celebração que reforça o compromisso com a vida, a integração entre instituições e o constante avanço da saúde pré-hospitalar em Minas Gerais.

Foto: Corpo de Bombeiros

No fim do último mês, no dia 29 de abril, foi vivenciado um momento marcante na 2ª Companhia Especial de Operações Aéreas, em Varginha. Celebramos os 9 anos do Suporte Aéreo Avançado de Vida, uma parceria de sucesso entre a Secretaria de Saúde, o CISSUL SAMU e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, dedicada ao atendimento aéreo de urgência e emergência em nossa região.

A solenidade foi repleta de emoção e reconhecimento. O Secretário Executivo do CISSUL SAMU, Filipe Batista, foi homenageado por à consolidação desse serviço essencial, junto a outras autoridades civis e militares que marcaram presença no evento.

Fonte: CISSUL/SAMU