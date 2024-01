Sul de Minas registrou queda nas contratações de dezembro, mostra novo Caged

No período, Pouso Alegre, Poços de Caldas e Varginha foram os municípios que mais admitiram e demitiram

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Em dezembro de 2023, o Sul de Minas registrou queda nas contratações, de acordo com dados no novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

Segundo o levantamento, houve 10.007 admissões e 12.103 demissões, resultando em um saldo negativo de 2.465 empregos formais ao final do período e uma diferença negativa 17,32%. A região registrou no mês anterior (novembro) 12.472 contratações, 11.468 demissões e saldo negativo de 1.004 empregos formais.

As cidades com maior número de contratações foram Pouso Alegre (2.134), Poços de Caldas (1.754) e Varginha (1.694). Os três municípios também foram os que mais demitiram, com 2.649, 2.056 e 2.055 demissões, respectivamente.

Dos contratados no período, 55,96% eram homens e 44,04% mulheres, a maior parte (69,40%) tinha ensino médio completo e idades entre 18 e 24 anos (26,06%). O setor que mais contratou foi o de serviços.

Os municípios da região do Sul de Minas Gerais incluem Itajubá, Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Varginha, Guaxupé, Alfenas, Três Corações, Lavras e Passos.

Trabalho temporário

Em dezembro, o Brasil registrou 83.432 admissões de trabalhadores temporários. Leonardo Bonafé, gerente regional da Employer Recursos Humanos de Itajubá, explica que a região conta com diversas oportunidades para trabalhadores interessados em ingressar no mercado de trabalho como temporário.

“Após o aquecimento do mercado em decorrência das festas de fim de ano, as contratações serão retomadas com o início das safras agrícolas nas regiões do país”, diz.

Os interessados em se candidatar a uma das vagas disponíveis na região podem se candidatar e cadastrar seus currículos no site do Banco Nacional de Empregos (http://webforms.bne.com.br/trabalhe-conosco/employer-itajuba ). Presencialmente, na Rua Flaminio Miranda Nº 143, Bairro Porto Velho Itajubá/MG – 37501-010.

Dúvidas e informações adicionais sobre o processo seletivo podem ser esclarecidas por meio do número (35) 3621 – 2429.

Direitos do Trabalhador Temporário

Na modalidade temporária, o trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela legislação 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13o salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.

Vale ressaltar que na legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais até 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período. Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios.

Sobre a Employer Recursos Humanos

Uma das maiores empresas de RH do país, a Employer é especialista em tecnologias para Recursos Humanos, com soluções web como folha de pagamento online, ponto eletrônico e sistema de holerite online. Com 40 filiais distribuídas estrategicamente pelo Brasil, a Employer tem em seu portfólio grandes e importantes companhias nacionais e internacionais, que buscam soluções eficientes, capazes de simplificar as rotinas do RH.

Fonte: ASCOM – Employer Recursos Humanos