Sul de Minas abaixo de 0°C

Baixas temperaturas devem persistir na região.

Redação CSul / Foto: José Maurício Campos Ribeiro/Sec. de Cultura e Turismo Maria da Fé-MG

O Sul de Minas amanheceu com baixas temperaturas nesta quarta-feira (18), quem ainda não tinha tirado os casacos do armário, com certeza começou a separar as roupas mais quente nesta manhã. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), havia previsão de geada em boa parte da região, contudo o vento impediu o fenômeno. Delfim Moreira foi exceção, o Bairro Charco registrou geada e os termômetros apontaram -1,5°C.

Varginha também teve uma manhã gelada. Por volta das 6h desta quarta-feira, o município registrou 4,3°C, por volta das 10h as temperaturas haviam subido, marcando 10ºC.

Conforme o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (INPE), o clima no município devem continuar baixas, podendo registrar até 0°C. Nesta quinta-feira (19), os termômetros deverão ter mínima de 3ºC e máxima de 16ºC. Já na sexta-feira (20), a mínima deverá ser de 4ºC e máxima de 19ºC. Enquanto no sábado (21), a previsão é de mínima de 0ºC e máxima de 21ºC.



Outras cidades da região também registraram temperaturas baixas. Apesar de não ter sido registrada geada no município de Poços de Caldas, no termômetro instalado no centro da cidade, a temperatura registrada era de 2/C, por volta das 7h30.

Em Delfim Moreira, além da geada, os termômetros registraram -1,5°C, por volta das 7h. Famosa por suas baixas temperaturas, Maria da Fé registrou 3,4ºC na madrugada desta quarta-feira (18), segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Confira as previsões para a região:

Maria da Fé:

Quinta, 19/05: Mínima 1ºC e máxima de 13ºC.

Sexta, 20/05: Mínima -1ºC e máxima de 16ºC.

Sábado, 21/05: Mínima 2ºC e máxima de 19ºC.

São Thomé das Letras:

Quinta, 19/05: Mínima 0ºC e máxima de 13ºC.

Sexta, 20/05: Mínima -1ºC e máxima de 17ºC.

Sábado, 21/05: Mínima 0ºC e máxima de 20ºC.

Marmelópolis:

Quinta, 19/05: Mínima 1ºC e máxima de 13ºC.

Sexta, 20/05: Mínima 1ºC e máxima de 16ºC.

Sábado, 21/05: Mínima 0ºC e máxima de 18ºC.

Poços de Caldas:

Quinta, 19/05: Mínima 2ºC e máxima de 13ºC.

Sexta, 20/05: Mínima 1ºC e máxima de 16ºC.

Sábado, 21/05: Mínima 2ºC e máxima de 18ºC.

Andradas:

Quinta, 19/05: Mínima 3ºC e máxima de 15ºC.

Sexta, 20/05: Mínima 5ºC e máxima de 18ºC.

Sábado, 21/05: Mínima 5ºC e máxima de 20ºC.

Monte Verde (Camanducaia)

Quinta, 19/05: Mínima 4ºC e máxima de 13ºC.

Sexta, 20/05: Mínima -1ºC e máxima de 16ºC.

Sábado, 21/05: Mínima 2ºC e máxima de 19ºC.

Pouso Alegre:

Quinta, 19/05: Mínima 6ºC e máxima de 15ºC.

Sexta, 20/05: Mínima 4ºC e máxima de 19ºC.

Sábado, 21/05: Mínima 2ºC e máxima de 21ºC.

Itajubá:

Quinta, 19/05: Mínima 3ºC e máxima de 16ºC.

Sexta, 20/05: Mínima 2ºC e máxima de 19ºC.

Sábado, 21/05: Mínima 5ºC e máxima de 21ºC

*Com informações G1 Sul de Minas e Estado Minas