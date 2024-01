Sucesso Alienígena na Primeira Feira Ufológica de Varginha

O ufólogo renomado Marco Petit foi destaque no evento, compartilhando insights sobre o famoso caso ET de Varginha e outros enigmas ufológicos

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Comércio, realizou neste sábado, 20 de janeiro, a 1ª Feira Ufológica da Cidade, em celebração aos 28 anos do “Caso ET de Varginha”. O evento atraiu um grande público interessado no tema, que teve a oportunidade de ver em primeira mão a escultura do artista plástico Renato Criaturas, do interior de SP. A escultura é uma réplica do que foi relatado pelas meninas que avistaram o ET em 1996 e será parte do Memorial do ET, na sua reabertura em 01 de março de 2024.

A presença de seres de outro mundo se tornou realidade para os pequenos participantes, que brincaram e interagiram com ETs amigáveis. O ufólogo renomado Marco Petit foi destaque no evento, compartilhando insights sobre o famoso caso ET de Varginha e outros enigmas ufológicos, além de autografar suas publicações para entusiastas ansiosos.

A feira não foi apenas uma oportunidade de aprender sobre ufologia; os visitantes também exploraram uma variedade de artesanatos locais, desfrutaram de espaços Instagramáveis para registrar momentos inesquecíveis e aproveitaram o café de excelência da região.

Segundo o prefeito Verdi Lúcio Melo, “esse evento celebra a história intrigante que colocou nossa cidade no mapa da ufologia mundial. É um momento de reflexão e celebração da diversidade de pensamentos que esse fenômeno despertou ao longo dos anos.”

O vice-prefeito Leonardo Ciacci também esteve presente e destacou que “a curiosidade humana sobre o desconhecido também promove a cultura e o turismo em Varginha.” A Secretária Rosana afirmou estar comprometida em explorar e preservar a história única da cidade, promovendo o turismo e o desenvolvimento da economia local.

A Primeira Feira Ufológica de Varginha não apenas proporcionou uma experiência educativa, mas também se tornou um evento social envolvendo a comunidade em torno do fascínio pelo ilustre aniversariante.

Fonte: Prefeitura de Varginha