Startups do programa de pré-incubação da Vila Sapiens iniciam participação em evento global de empreendedorismo

Equipes vão apresentar um pitch em inglês para representantes de quatro países.

Foto: Unis

A Vila Sapiens está desenvolvendo um programa de Pré-Incubação voltado para empreendedores ou futuros empreendedores que precisam de suporte e orientação para transformar suas ideias em um negócio.

Com duração média de quatro meses, o programa é pautado em três principais pilares: desenvolvimento do negócio, formação empreendedora e networking. No dia 12 de setembro, as quatro equipes participantes da Pré-incubação Vila Sapiens começaram sua participação no International Incubation Program (INP), um evento de empreendedorismo de escala global.

Em outubro, as equipes vão apresentar um pitch em inglês para representantes de quatro países (China, Índia, Espanha e Brasil), em busca de parcerias e investidores para suas startups.

Confira abaixo as startups do programa de Pré-incubação Vila Sapiens:

Innexport: exportação de brasilianidades;

KnowHow: cursos e mentorias para empresas;

Link: pulseira localizadora para idosos;

Science Hall: aporte financeiro para estudantes através de resolução de gargalos das empresas.

Desejamos muita boa sorte para cada startup nessa etapa final!

Fonte: Unis