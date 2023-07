Startupeiros do Unis concluem a primeira etapa do TCC Startup

A segunda etapa do processo será realizada no segundo semestre de 2023, onde as ideias serão polidas através de ajustes para alcançarem viabilidade mercadológica.

Foto: Grupo Educacional Unis

Os alunos optantes pelo Trabalho de Conclusão de Curso em forma de startup concluíram a primeira etapa com apresentações para as Bancas Avaliadoras na Vila Sapiens.

Trata-se do Relatório Técnico Científico, que é necessário para embasar e explorar o problema ou a dor de mercado e também a solução para esse problema, criada em forma de startup.

Os alunos do curso de Biomedicina se dividiram em dois grupos, sendo que o grupo 1 desenvolveu uma startup para solucionar o problema de contagem quanti e qualitativa de bactérias e o grupo 2 para a problemática da orientação, recursos e tratamento de indivíduos em condição de alergias alimentares. Ambos tiveram a orientação técnica da professora Maria Celma Prado.

No curso de Engenharia Civil, cumprindo o projeto pedagógico do curso, o trabalho foi realizado de forma individual. O aluno Lucas do Nascimento desenvolveu um modelo de negócio para a economia circular visando a locação de equipamentos que poderá impactar não só a área da construção civil, mas diversos segmentos. O aluno teve a orientação técnica do professor Leopoldo Freire.

Além das orientações técnicas, todos os alunos que participam do TCC Startup também são orientados pelo time de inovação do Grupo Unis. “Ao escolherem criar uma startup como tema de seu Trabalho de Conclusão de Curso, os alunos adquirem conhecimento prático em negócios, empreendedorismo e inovação, além de integrarem esses conhecimentos à sua área de formação, enriquecendo sua trajetória profissional. Além disso, eles têm a possibilidade de sair da faculdade com suas próprias empresas”, comentou Amanda Resende, Analista de Inovação.

A segunda etapa do processo será realizada no segundo semestre de 2023, onde as ideias serão polidas através de ajustes para alcançarem viabilidade mercadológica. Nesta fase, os empreendedores também serão foco de desenvolvimento e terão sua ideia transformada em negócio. Ainda serão produzidas as ferramentas necessárias, como site e meios de comunicação.

Fonte: Grupo Educacional Unis