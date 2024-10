SRS Varginha trata sobre a Rede de Oftalmologia e Programa Miguilim em Simpósio Sul Mineiro

Foto: Comissão Organizadora do Simpósio Sul Mineiro de Oftalmologia

A Superintendência Regional de Saúde de Varginha participou da mesa de abertura do XIV Simpósio Sul Mineiro de Oftalmologia, que ocorreu nos dias 27 a 28/9, no município de Varginha, com o objetivo de possibilitar aprendizados e intercâmbio de experiências na área da saúde ocular. Na ocasião, a participação do superintendente Luiz Paulo Riceputi Alcântara trouxe aos mais de 70 profissionais médicos presentes, a importância do Programa Miguilim e de todo o esforço despendido pela SES-MG no que tange à consolidação e expansão da Rede Oftalmológica em Minas.

Fruto de parceria entre as Secretarias Estaduais de Educação (SEE-MG) e Saúde (SES-MG) de Minas Gerais, o Programa Miguilim visa ampliar as ações de promoção e prevenção de agravos em saúde auditiva e ocular nas escolas públicas em todo o estado.

“O trabalho que vem sendo feito pelo Estado de Minas Gerais vai ao encontro da relevância epidemiológica das doenças oftalmológicas no Brasil, tendo em vista sua relação com o perfil de morbidade do país, com alta prevalência de doenças que levam aos agravos oftalmológicos”, ressaltou Luiz Paulo. O superintendente observa ainda que a busca pela organização de uma linha de cuidados de promoção, prevenção, tratamento e recuperação em todos os níveis de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS), reforçada pelo Programa Miguilim, faz total sentido na busca pela garantia da universalidade do acesso e a integralidade da atenção.

Com uma programação diversificada de palestras sobre o tema, o simpósio teve à frente de sua organização a Sociedade Sul Mineira de Oftalmologia, representada pelo médico oftalmologista e presidente da Associação Sul Mineira de Oftalmologia, Mansur Ticly, que ressaltou a importância da presença da SES-MG no evento que reuniu médicos e professores de diversas universidades de Minas Gerais e São Paulo compartilhando seus conhecimentos e experiências, e a Sociedade Sul Mineira de Oftalmologia.

De acordo com o oftalmologista, “esta iniciativa da SES-MG, por meio da SRS Varginha. na área de oftalmologia, envolve as linhas de cuidados, campanhas de cirurgias de Catarata, além das novas pactuações de serviços de alta complexidade em nosso território e o Programa Miguilim. A colaboração entre as redes pública e privada, profissionais da saúde e instituições acadêmicas em eventos como este só vem a fortalecer a saúde ocular na região”, concluiu.

O superintendente Regional de Saúde de Varginha manifestou a importância da participação em eventos como o simpósio. “É gratificante poder trazer aqui, aos profissionais presentes, os esforços do Estado, que visam garantir acesso a essa relevante especialidade médica a todos os residentes em Minas Gerais. Além do Programa Miguilim, pudemos informar sobre o vasto rol de procedimentos cirúrgicos eletivos inserido no “Opera Mais, Minas Gerais”, bem como no Plano Estadual de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas mineiro, mecanismos através dos quais se busca abarcar todos os pontos de atenção na busca pela saúde integral, avaliou Luiz Paulo Riceputi.

O Programa Miguilim

A rede de saúde oftalmológica de Minas Gerais vive um momento de integração e expansão. Estabelecido pela Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.284, de 25 de julho de 2023, o Programa Miguilim visa expandir a abrangência de consultas em oftalmologia e otorrinolaringologia, além de exames de triagem voltado para as especialidades em questão e a concessão de óculos para os alunos da rede pública que possuam indicação para uso.

Tudo isto, é possível por meio de um ciclo que envolve a capacitação dos professores para a realização das triagens auditiva e ocular, até o encaminhamento seguindo o fluxo estabelecido pelo programa: Unidade Básica e atenção especializada. Crianças e adolescentes de 0 a 4 anos (saúde auditiva) e 5 a 18 anos (saúde ocular) constituem o público alvo do programa.

Segundo Tatiana Pessoa, referência técnica da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, na Superintendência Regional de Saúde de Varginha (SRS), a identificação da necessidade de atendimento e/ou encaminhamento do estudante ao serviço de saúde é concretizada a partir de um formulário preenchido pela equipe escolar, que sinaliza a percepção de risco para baixa acuidade visual ou outro comprometimento da saúde ocular. “O formulário, chamado “Encaminhamento do Escolar para Atendimento na Atenção Primária à Saúde (APS)” é uma forma de comunicação direcionada à Atenção Primária à Saúde e as capacitações das equipes da educação e saúde dos municípios já estão ocorrendo, de modo a intensificar o fluxo de identificação e encaminhamento dos educandos”, salientou Tatiana.

Na área de abrangência da SRS Varginha, os municípios de Caxambu, Conceição do Rio Verde, Boa Esperança e Três Corações fizeram a adesão ao Miguilim Oftalmo para atender suas populações. Varginha, Lavras e Itanhandu vão atender, além daqueles que residem nos municípios citados, as cidades que têm como referência estes polos, ficando o município de Itanhandu como responsável pelo atendimento da grande maioria dos municípios da SRS Varginha – 35 cidades. O investimento do Governo de Minas no Programa Miguilim – módulo de saúde ocular, correspondente ao 1º repasse (13 meses), aos municípios da SRS Varginha, totaliza um montante superior a R$ 900 mil. Mais informações sobre o Programa podem ser obtidas pelo site https://www.saude.mg.gov.br/miguilim.

Fonte: SES-MG